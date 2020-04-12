مايكروسوفت تمنح موظفيها “إجازة أبوّة” مدفوعةالأجر خلال أزمة كورونا

أعلنت شركة مايكروسوفت عن “إجازة أبوة” مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لعمالها، حتى يتسنى للآباء تعلم كيفية التعامل مع الأطفال الذين يتلقون دروسا عبر الإنترنت في المنازل، تزامنا مع إغلاق المدارس بسبب كورونا.

ووفقًا لمصادر فقد أعطى عملاق التكنولوجيا خيارين لموظفيه، وهما إجازة لمدة 12 أسبوعا دفعة واحدة أو تقسيمها لبضعة أيام في الأسبوع.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد أطلقت مايكروسوفت على هذه المبادرة اسم “12-Week Paid Pandemic School and Childcare Closure Leave” وقالت الشركة تعليقا على هذا الأمر: ” نهدف إلى منح موظفينا مرونة أكبر ووقتا للراحة أثناء مواجهة إغلاق المدرسة الممتد”.