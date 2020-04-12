متى ذروة انتشار كورونا عالميا؟؟!

اعتبر كبير علماء الأوبئة الصيني، تشونغ نانشان، أنه إذا استمر تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العالم بالوتيرة الحالية، فلا يزال هناك أسبوعان على الأقل حتى نقطة التحول.

تشونغ نانشان أفاد، في مقابلة مع صحيفة “الشعب” اليومية، بأن تنبؤ موعد تفشي الجائحة في العالم أصعب من تنبؤ ذلك في الصين، إذ توجد الكثير من العوامل غير المتوقعة في البلدان الأخرى، معربا عن تخوفه، في حال تطور الوضع وفقا للسيناريو الحالي، من أن يستغرق الأمر أسبوعين آخرين.

العالم الصيني أوضح بأنه بخلاف ما حدث خلال جائحة عام 1918، تلعب الإجراءات الحكومية الآن دورا مهما للغاية، وإذا تم اتخاذ تدابير صارمة، فستتراجع وتيرة الوباء وسينحسر.

وذكر، على سبيل المثال، أنه في شمال إيطاليا، المنطقة الأكثر تضررا من الوباء، توجد مدن صغيرة جدا فُرضت تدابير صارمة للغاية، والناس يحافظون على المسافة المطلوبة بينهم ويرتدون الأقنعة والكمامات، ولذلك لا توجد أي إصابات تقريبا، ومن هنا نلاحظ الفرق الكبير في مستوى انتشار الإصابات داخل الدولة الواحدة. لذلك، من الصعب جدا التنبؤ الآن.