وزارة السياحة- الشركة السورية للنقل والسياحة تضع منتجع بلو باي طرطوس تحت تصرف وزارة الصحة لإقامته كمركز حجر صحي بناء على قرار مجلس إدارة الشركة.

مدير الشركة السورية للنقل والسياحة المهندس فايز منصور بين أنه تم تخصيص منتجعي blue bay وRose Marry السياحيين في محافظة طرطوس للحجر الصحي كإجراء احترازي في حال تفشي وباء فيروس كورونا.

وأضاف منصور: تم تجهيزهما فندقياً حيث يضم منتجع بلو باي 48 شاليه وحوالي 25 غرفة، بينما منتجع روز ماري دريكيش يحتوي على 18 غرفة، وجميعها مجهزة 100% من ناحية الخدمات والفرش والتعقيم كما ستشرف وزارة الصحة على تجهيزها طبياً في حال الحاجة.