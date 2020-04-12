هزة أرضية متوسطة تضرب شرق تركيا على بعد 300 كم عن الحسكة

ضربت هزة أرضية متوسطة بقوة 2ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم شرق تركيا على بعد مسافة 300 كم عن مدينة الحسكة.

وذكر المركز الوطني للرصد الزلزالي في بيان له أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز سجلت اليوم هزة أرضية متوسطة بقوة 4,2 درجات على مقياس ريختر وعمق 2 كم شرق تركيا ويبعد 300 كم عن مدينة الحسكة.

وبين المركز أن الهزة حدثت عند الساعة التاسعة وثمان وثلاثين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي وشعر بها سكان مدينة الحسكة.

وكانت هزة أرضية متوسطة بقوة 4,7 درجات على مقياس ريختر ضربت في الثالث من نيسان الجاري الساحل السوري بعمق 20 كم وعلى بعد 65 كم من مدينة اللاذقية.