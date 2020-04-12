وزير النقل يتفقد مراكز حجر طرطوس ولجنة الطوارىء تسمح للحرفيين العمل بشروط

تفقد وزير النقل علي حمود رئيس اللجنة الوزارية في محافظة طرطوس والرفيق وأمين فرع طرطوس للحزب د. محمد حسين عدداً من مراكز الحجر الصحي في المحافظة وغرف العزل والحجر والإنعاش واطلعوا على واقع التجهيز ونسب التنفيذ لاستقبال الحالات المشتبهة والمصابة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية وشاركهم الجولة نائب المحافظ م. بسام حمود ومدراء الصحة د. أحمد عمار والسياحة يزن الشيخ.

من ناحية ثانية أقرت لجنة طوارىء طرطوس برئاسة محافظ طرطوس السماح للحرفيين العمل بما يدعم عملية الإنتاج ضمن ضوابط أهمها السماح لعدد محدد من أصحاب المهنة الواحدة العمل بشكل متناوب بأوقات محددة مع تنفيذ التدابير الوقائية وشروط الصحة العامة بأقل عدد من العمال وتكليف مدير المناطق الصناعية في المحافظة التنسيق مع مدراء المناطق الصناعية بطرطوس وبانياس ورؤساء مجالس المدن لإجراء ما يلزم لضبط عمل الحرفيين بمايضمن سير العملية الإنتاجية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقيمت اللجنة بحضور الرفيق جمال غزيل رئيس المكتب الاقتصادي بفرع طرطوس للحزب والسيدة عليا محمود رئيس مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وأعضاء اللجنة ورؤساء لجنة الطوارئ الفرعية الإجراءات الإحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا ومعالجة الثغرات وتطوير العمل , وأشاروا إلى أن الإلتزام والتقيد ممتاز والتنسيق مستمر بين اللجنة الرئيسية و اللجان الفرعية التي تعمل على إيصال الخبز والمواد المقننة إلى المناطق و استمرار عمليات التنظيف والرش والتعقيم وتشديد تطبيق حظر التجوال ومكافحة ظاهرة الدخول غير الشرعي للمحافظة ومتابعة المحجورين منزلياً من قبل المناطق الصحية واستمرارتجهيز المواقع المقترحة كمراكز حجر.

البعث ميديا || طرطوس – وائل علي