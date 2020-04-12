«24» الجاري أول أيام شهر رمضان بحسب الجمعية الفلكية السورية

أعلنت الجمعية الفلكية السورية أن يوم الجمعة الرابع والعشرين من الشهر الجاري سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري ألف وأربعمئة وواحد وأربعين وفقاً للحسابات الفلكية التي تقوم بها.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور محمد العصيري أن الحسابات الفلكية بينت أن هلال شهر رمضان يولد يوم الخميس الثالث والعشرين من الشهر الجاري عند الساعة الخامسة وسبع وعشرين دقيقة فجراً، بينما تغرب الشمس في اليوم ذاته الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان عند السابعة وإحدى عشرة دقيقة ويغرب القمر عند الساعة السابعة واثنتين وثلاثين دقيقة أي أن القمر يغرب بعد الشمس بنحو إحدى وعشرين دقيقة.

وأشار العصيري إلى أن الرؤية باستخدام التلسكوب صعبة جداً في بلادنا لكنها ممكنة في قارات إفريقيا والأمريكيتين.

وجدد العصيري التأكيد على أن الجمعية ليست صاحبة القرار أو الجهة المخولة بتحديد بداية الأشهر الهجرية وأن هذا الأمر عائد إلى القاضي الشرعي الأول بدمشق دون غيره.