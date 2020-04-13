أميركا… 1514 حالة وفاة جديدة جراء كورونا خلال24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة 1514 حالة وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الأخيرة جراء فيروس كورونا لتصل حالات الوفاة بالفيروس إلى أكثر من 22 ألفا.

وفي بيان لها اليوم قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: إن عدد المصابين بفيروس كورونا في عموم الولايات المتحدة بلغ 560425 فيما بلغ عدد المتوفين 22105.

وسجلت ولاية نيويورك بؤرة تفشي الفيروس في أمريكا أكثر من 9 آلاف حالة وفاة بما في ذلك نحو 7 آلاف حالة في مدينة نيويورك وحدها.

وتشهد الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات حول العالم حتى الآن جراء فيروس كورونا.