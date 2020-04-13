إزالة مخالفات بناء عشوائية في السويداء

أزال مجلس مدينة السويداء عدد من الأكشاك والأبنية المخالفة قيد البناء في المنطقة الصناعية بمدينة السويداء.

عملية الإزالة شملت حسب رئيس مجلس المدينة بشار الأشقر نحو ٤٠ بناء عشوائي واكشاك مخالفة قيد البناء والتشييد في المنطقة الصناعية حيث قامت ورشات المجلس بمؤازرة من الجهات المعنية بإزالتها بعد أن أقدم أصحابها على بنائها خلال الأيام السابقة ضمن الوجائب والحدائق والطرق في المنطقة مستغلين الظروف الحالية وحالة الإغلاق ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء فيروس كورونا، مؤكداً أن هذه الخطوة لاقت ترحيباً وتشجيعاً من قبل المواطنين في السويداء.

وأكد الأشقر أنه تم تنظيف المنطقة الصناعية بأكملها باستخدام آليات وتركسات مجلس المدينة بمساعدة الخدمات الفنية، وتم ترحيل بقايا الأبنية إلى مكب خاص بمجلس المدينة.

وأكد الاشقر أن الحملة مستمرة حتى إزالة جميع المخالفات داخل مدينة السويداء لتعود كما كانت، مضيفاً أنه تم توجيه إنذارات للمخالفين وإعطاؤهم مهلة لإزالة مخالفاتهم أو ستتم إزالتها بالقوة.

وتعاني مدينة السويداء من وجود آلاف مخالفات البناء والتعديات في الساحات والطرق الرئيسية بشكل شوه مظهر المدينة وأعاق حركة المرور فيها ويطالب المواطنون بإزالة كافة التعديات والتجاوزات

البعث ميديا|| السويداء _رفعت الديك