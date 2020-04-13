السعي لزيادة انتاج الكحول الطبي في حمص

تفقد وزير الصناعة المهندس معن زين العابدين جذبة ومحافظ حمص طلال البرازي واقع الإنتاج في الشركة السورية لصناعة وتنقية الكحول ” ساري” في منطقة ضهر القصير بريف حمص الغربي , وذلك ضمن المتابعة الحكومية للإجراءات الاحترازية، وفي إطار التصدي لفيروس كورونا وضمان استمرارية عمل وإنتاج المنشآت الصناعية وتأمين احتياجات السوق.

واتطلع وزير الصناعة خلال جولته في أقسام الشركة على حجم انتاج الشركة واستمرارها بالعمل وإمكانيات مضاعفته خلال الفترة الحالية بهدف تأمين احتياجات السوق من مادة الكحول الطبية.

وأكد جذبة على ضرورة إتمام العملية الإنتاجية بكافة مراحلها حسب الشروط والمعايير المحددة, مشيراً إلى دعم الوزارة والتي ستعمل على تقديم كل التسهيلات لزيادة إنتاج الشركة لاسيما أن المرحلة الحالية تتطلب مزيد من تضافر وتشاركية بين شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص.

واثنى جذبة على جهود عمال كل الشركات والمؤسسات الإنتاجية التي لم تتوقف خلال هذه الفترة بل قامت بمضاعفة انتاجها وبالتالي زيادة ضغط العمل خاصة المتعلقة بتأمين احتياجات المواطنين.

من جهته أكد مدير الشركة السورية لصناعة وتنقية الكحول ساري عبود أن الشركة لم تقم برفع أسعار منتجاتها خلال الفترة الحالية وأن توزيع إنتاج الشركة سيتم على معظم المحافظات السورية والانتاج وفق المعايير والمواصفات السورية.

وأوضح العبود بأنه وبعد زيادة الإنتاج بالفترة الحالية إنتاج الشركة يقارب( 2,5 )طن يوميا من الكحول الطبي ,وان الشركة كانت تنتج سابقا (1) طن فقط وأضاف بان زيادة الانتاج ستستمر بالفترة القادمة ليصل حتى ( 5 )طن من أجل تغطية احتياجات السوق وخاصة المشافي والمراكز الصحية.

البعث ميديا || حمص – سمر محفوض