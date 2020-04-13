تسجيل إصابات جديدة بـ«كورونا» في البر الرئيسي الصيني

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم إنها تلقت تقارير عن 108 حالات إصابة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد19 في البر الرئيسي الصيني بما فيها 98 حالة وافدة من الخارج.

وذكرت اللجنة في تقريرها وفق شينخوا أنه تم تسجيل عشر حالات إصابة محلية جديدة بما في ذلك سبع حالات في مقاطعة هيلونغجيانغ وثلاث حالات في مقاطعة قوانغدونغ.

كما تم الإبلاغ عن حالتي وفاة كلتيهما في مقاطعة هوبي وست حالات جديدة مشتبه في إصابتها وجميعها وافدة من الخارج في البر الرئيسي الصيني، وخرج 88 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم أمس بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 18 إلى 121 حالة وفقا للجنة.

وحتى يوم أمس أبلغ البر الرئيسي الصيني عن إجمالي 1378 حالة وافدة من الخارج.

وقالت اللجنة إن 511 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم وما زال 867 مريضا يتلقون العلاج بما فيهم 38 مريضا في حالة خطيرة.

ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 82160 حالة حتى يوم أمس بما في ذلك 1156 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج و77663 شخصا خرجوا من المستشفى بعد شفائهم و3341 شخصا توفوا بسبب المرض.

وقالت اللجنة إن هناك 72 شخصا جميعهم وافدين من الخارج لا يزال يشتبه في إصابتهم بالفيروس، مضيفة أن 9655 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون تحت المراقبة الطبية.