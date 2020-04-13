المطران حنا: إبقاء العقوبات المفروضة على سورية جريمة بحق الإنسانية

طالب المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، مؤكدا أن بقاء هذه الإجراءات “جريمة بحق الإنسانية”.

المطران حنا ذكر، في رسالة تضامن مع سورية، “من مدينة القدس أبعث هذه الرسالة لعلها تصل إلى أصحاب الضمائر الحية في عالمنا.. رسالتنا وشعارنا هو ارفعوا العقوبات عن سورية في ظل تفشي فيروس كورونا لأن بقاءها هو جريمة بحق الإنسانية وبحق كل القيم والأعراف والمبادئ الأخلاقية”، مضيفا “نبعث رسالة التضامن والأخوة والمحبة والوفاء لسورية رئيسا وجيشا وشعبا، ونقول إن سورية التي انتصرت على أعدائها الذين تآمروا عليها ستتمكن من التصدي لوباء كورونا الخبيث”.

ودعا أولئك الذين ينادون بحقوق الإنسان ويتحدثون عن قيم العدالة والكرامة إلى التضامن مع سورية والعمل من أجل رفع العقوبات عنها، حيث قال إنه لا يجوز على الإطلاق، في ظل هذا الوباء والمحنة التي تعصف بعالمنا كله وبمشرقنا وأقطارنا العربية، أن تبقى هذه العقوبات وأن يبقى هذا الحصار الذي يدفع فاتورته أبناء الشعب السوري الكريم.

كما أكد أن من يتآمر على سورية هو الذي يتآمر على فلسطين وعلى الوطن العربي والأمة العربية مضيفا إن ألمنا وعدونا واحد لأننا عائلة واحدة.. أسرة واحدة وفي ظل وباء كورونا الخبيث يجب أن نكون معا كما كنا دائما عائلة واحدة تدافع عن حضورها وتاريخها وتراثها وأصالتها.

وختم المطران حنا رسالته بالقول: لسورية الأبية وقائدها وجيشها وشعبها الصامد إننا معكم بصلواتنا بأدعيتنا برسائلنا التضامنية التي يجب أن تصل إلى كل مكان من أجلكم من أجل سورية وشعبها ومن أجل كل أقطارنا العربية المستهدفة.