بوتين: نجحنا في اتباع نهج استباقي في التعامل مع كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود العديد من المشاكل التي تفرض ضرورة عدم التراخي حيال وباء فيروس كورونا في روسيا داعياً إلى استخدام إمكانيات وزارة الدفاع الروسية في مواجهة فيروس كورونا إذا تطلب الأمر ذلك.

وقال بوتين خلال جلسة عبر الفيديو لمناقشة وضع فيروس كورونا في البلاد اليوم: “يعمل عسكريو وزارة الدفاع بشكل فعال خارج البلاد لمساعدة زملائنا في الخارج على مكافحة هذه العدوى وتراكمت لديهم خبرة كبيرة بالعمل في ظروف صعبة للغاية” مشيراً إلى وجوب استخدام هذه الخبرات بما في ذلك إمكانيات وزارة الدفاع الروسية إذا لزم الأمر.

ولفت الرئيس الروسي خلال الجلسة إلى أن “السلطات الروسية نجحت حتى الآن في اتباع نهج استباقي للتعامل مع فيروس كورونا في البلاد” منبهاً إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في المعركة ضد العدوى ما يوجب اتخاذ تدابير وقائية ومنظمة ومدروسة ومدبرة على النحو الأمثل مع مراعاة كل العوامل.

ولفت بوتين إلى أن “الوضع يتغير يومياً لكنه لا يتحسن” مشيراً إلى أن أعداد المصابين تشهد ازدياداً كما يتزايد المصابون بالحالات الخطرة.

ولفت بوتين إلى الحاجة لـ “تنبؤات احترافية دقيقة” على المدى الطويل من أجل الاستمرار في التعامل مع الوضع بطريقة استباقية مطالباً الحكومة الروسية بإعداد مثل هذه التنبؤات وتحديثها باستمرار وتزويده بتقارير يومية حول مستجدات فيروس كورونا في البلاد.