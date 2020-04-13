تطورات على المستوى الطبي فيما يتعلق بـ”كورونا”

تمكن فريق من الباحثين في كلية الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات بجامعة طهران، بالتعاون مع معهد البوليمر الإيراني والبتروكيماويات، من صنع جهاز تنفس اصطناعي لاستخدامه للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

النموذج الأولي لهذا الجهاز أُنتج في شركة نوجان المعرفية من قبل طلاب وأساتذة كلية الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في واحة العلوم والتكنولوجيا بجامعة طهران.

بالمقابل، تمكن مختصون بمركز “غينو تيك” للطب الوراثي، من ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لفيروس كورونا المستجد، والذي يستخدم الحد الأدنى من المكونات، ويسمح بإعداد عينة الاختبار في عشر دقائق.

وقدم المركز طلباً إلى الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين “روس بوتريبنادزور”، لتسجيل الابتكار المذكور.

وبحسب بيان صدر عن المركز فإن جميع الاختبارات السابقة، التي تم تسجيلها رسميا، تتطلب خلط كواشف كيميائية مختلفة، بينما نستخدم في حالتنا، فقط نوعين من الكواشف.

وأضاف بأنه في الاختبارات التي أجراها تم تسريع جميع العمليات الروبوتية واليدوية، وكذلك تقليل مستوى الأخطاء المحتملة، لافتا إلى أن عملية إعداد العينة للفحص تستغرق عشر دقائق، في حين تستغرق الاختبارات الأخرى نصف ساعة أو أكثر.

هذا وشدد المركز على أن الاختبار الجديد، لا يقل دقة عن نظائره في العالم وروسيا، ويعطي نتيجة تقترب من 100 ٪، علاوة على ذلك، يسمح الاختبار بتحديد آثار وجود الفيروس في اللعاب. ويؤكد المركز أن الشركات المتعاونة معه، على استعداد لإنتاج ما يصل إلى مليون اختبار شهريا.