جولة تفقدية في طرطوس.. والهدف تحسين جودة الخبز

قام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدى بجولة لعدد من الأفران العامة، وصالات السورية للتجارة، والسيارات الجوالة التابعة لها.

وشملت الجولة فرني الرمل الألي والتموين وإحدى السيارات الجوالة المحملة بالمواد الغذائية ضمن حي الحمرات بطرطوس، وسيارة تحمل خضار تابعة لاتحاد الفلاحين بالتنسيق مع الفعاليات وصالتي السورية للتجارة “طرطوس الأولى وصالة بيع المشروع السادس” للاطلاع على آليات وسير العمل.

النداف أكد في تصريح “للبعث ميديا” أن هناك بعض الملاحظات التي تم تقديمها لجهة نوعية الخبز في أحد الأفران فهناك تفاوت من حيث جودة تصنيع الرغيف بالمقارنة مع أفران أخرى.

وبالنسبة للمواد في صالات السورية للتجارة أوضح النداف أن هناك وفرة في معظم المواد وأشاد بتجربة طرطوس من خلال تقسيمها إلى قطاعات وتسليمها إلى الدوائر بالمحافظة التي تقوم بتوزيع المواد الأساسية للمواطن لتصل إلى كافة الأحياء قائلاً إنه أسهم في تخفيف الازدحام إن كان لناحية توزيع الخبز أو المواد المدعومة أو بيع الخضار مباشرة من الفلاح إلى المواطن عبر السيارات الجوالة.

وخلال اجتماعه مع الأسرة التموينية بمبنى المحافظة تحدث الوزير أن مادة الخبز خط أحمر وهي لقمة عيش المواطن ولا توجد أي فكرة لتحريك سعره مشدداً على الاهتمام بعملية التصنيع وتحسين جودة الرغيف وأكمل: الآلية الجديدة بتوزيع الخبز عبر المعتمدين ساهمت بتخفيف الازدحام على الأفران.

وشدد على ضرورة توافر كافة المواد في صالات السورية للتجارة المنتشرة بالمدينة والريف وأوعز بمراقبة صالات الريف بسبب ضعف الأداء فيها وعدم توفر كافة المواد مبيناً أن سبب عدم توافر مادة الزيت يعود إلى صعوبات الاستيراد والعمل مستمر لتأمين كافة المواد الأساسية وطرحها مباشرة للمواطنين .

البعث ميديا || طرطوس – محمد محمود