حماة.. إقرار آلية عمل جديدة لتوزيع المواد التموينية عبر البطاقة الذكية في السلمية

أقرّ مجلس مدينة السلمية في حماة اتخاذ آلية عمل جديدة لتوزيع المواد التموينية وايصالها لمنازل المواطنين عبر البطاقة الذكية ، ضمن الإجراءات المتبعة للتصدي لفايروس كورونا، وحرصاً على سلامة المواطنين ومنعاً للازدحام .

رئيس مجلس المدينة زكريا فهد أكد “للبعث ميديا” أنه بعد مشاهدة الازدحام المتفاقم بالآونة الأخيرة للمواطنين أمام الصالات السورية للتجارة للحصول على مخصصاتهم التموينية ، تمّ عقد اجتماع لاقرار آلية تسهل على المواطن عملية التوزيع واستلام مخصصاته بشكل آمن وبعيداً عن التجمعات.

وأضاف : إن “التوزيع يكون من خلال لجان فرعية تم تشكيلها بكل حي من أحياء المدينة ، فكل مواطن يحصل على مخصصاته من (السكر، والشاي ، والزيت، والأرز) عبر البطاقة الذكية وهو في منزله وبالنسبة للمحاسبة المالية تكون عن طريق ممثّل السورية للتجارة”.

وأشار فهد إلى أنّ التوزيع للأحياء سيكون حسب كمية المواد المتوفرة، وسيتم الاستعانة بلجان تطوعية لاتمام عملية التوزيع.

وشدد فهد على ضرورة تعاون المواطنين والتزامهم بالتعليمات والتقيّد بها ، مشيراً إلى ضرورة بقائهم في منازلهم حرصاً على سلامتهم.

البعث ميديا || حماة – يارا ونوس