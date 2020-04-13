حمص.. الخضار والألبان من الفلاح إلى المواطن دون وسيط

بناء على توجيهات القيادة المركزية بحشد طاقات الحزب وضمن الإجراءات الإحترازية المتخذة لمحاربة إنتشار فايروس كورونا ودعماً للأخوة المواطنين، بدأت صباح اليوم المبادرة التي أطلقها فرع حمص لحزب البعث واتحاد فلاحي حمص عبر بيع الخضار والألبان من الفلاح إلى المواطن دون المرور بالوسيط وذلك في عدد من أحياء المدينة.

حيث تم بيع المواطنين بأسعار منافسة للسوق المحلي في أحياء الشماس وادي الذهب المهاجرين العباسية دير بعلبة

وتهدف المبادرة إلى إلغاء دور الوسيط التجاري وتأمين المواد للمواطنين من خلال نقلها بشكل مباشر من المنتج إلى المستهلك من عدة قرى الدار الكبيرة والغنطو والنزهة عبر سيارات تابعة لاتحاد الفلاحين لبيعها ضمن مدينة حمص وريفها.

البعث ميديا || حمص