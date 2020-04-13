رابط مشترك لـ 40 مليونيراً في “فكر تصبح غنياً”

تعرف نابليون هيل بعد مقابلة (40 مليونيــرا) في مجالات مُختلفة على الرابط المشترك ونقطة التلاقي الذي قادهم إلى هذا النجاح، بين من استطاعوا تكوين ثروات ضخمة سواء على المستوى الفكــري أو النفسى أو السلوكي.

يقوم كتاب فكر تصبح غنيا بالأساس على كتاب آخر من هذا النوع، وهو قانون النجاح، حيث يلخص فيه نابليون تجربة 20 سنة من محاكاة العديد من الأشخاص المختلفين، فمنهم الأغنياء ومنهم الفقراء، ويحاول معرفة طريقة تفكيرهم وفهمها وما إلى ذلك.

بعدما أنهى هيل دراسته المعمقة هذه، خلص إلى 16 “قانونا” ضروريا وأساسيا من أجل تحقيق الغنى، وهو يقصد بالغنى الثروة والمال وليس غنى الروح أو شيء من هذا القبيل، ثم لخص هذه القوانين الست عشر في 13 فقرة ولعل أبرز قانون تعلمه طوال هذه الفترة كان تلك النصيحة التي أخبره بها مارك هانسين وهى “يجب عليك أن تعرف بكل وضوح أين تذهب”.

ويؤكد الكاتب الأمريكي على أن أي شخص في إمكانه تحقيق الثروة، حتى ولو كان فقيرا لا يملك سنتا واحدا، فقط يجب عليه اتباع هذه القوانين ومحاولة طرد الأفكار السلبية.

الفقرات الثلاث عشر المكونة للكتاب هي:

(الرغبة، الإيمان، الاقتراحات الذاتية التلقائية، المعرفة المتخصصة، الخيال، التخطيط المنظم، اتخاذ القرارات، المثابرة، قوة الدماغ المفكر أو المجموعة العقلية، سر المحرك الجنسي، العقل الباطني، الدماغ، الحاسة السادسة).

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس العديد من المؤسسات وكتابة العديد من الدروس والتي تعتمد بشكل مباشر على كتاب هيل، ومحاولة تدريس ما جاء فيه.