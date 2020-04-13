ريف حماة.. إصابة مدني جراء انفجار لغم في محيط بلدة الحويز

أصيب مدني بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في محيط بلدة الحويز بريف حماة الشمالي.

وذكرت وكالة سانا أن لغماً من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر اليوم في أحد الحقول الزراعية في محيط بلدة الحويز بريف حماة الشمالي ما أدى إلى إصابة مدني بجروح.

وتم نقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.