سد الثورة باللاذقية يبلغ تخزينه حده الأعظمي

أدت الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظة اللاذقية إلى امتلاء سد الثورة الـذي وصل حده الأعظمي اليوم وبدأ مفيضه المائي بالعمل.

صرّح مدير الموارد المائية في اللاذقية المهندس نبيل حسن بان الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظة اللاذقية أدت إلى امتلاء سد الثورة الـذي وصل حده الأعظمي، مضيفا: حجم التخزين وصل في السد إلى 97.8 مليون متر مكعب ليبدأ مفيضه بالعمل، لافتا إلى أنها المرة الثالثة منذ بدء استثمار السد في العام 1996 التي يصل فيها حجم التخزين إلى حده الأعظمي بعد العام 2003 و 2013.

ولفت حسن إلى أن حجم التخزين في جميع السدود المستثمرة في المحافظة البالغة 14 وصل اليوم إلى 360.5 مليون متر مكعب من إجمالي 366.45 مليون متر مكعب وأن المفيض يعمل في 10 سدود منها.

ويسهم سد الثورة وفق حسن بإرواء 7961 هكتارا من مساحة الأراضي الزراعية الأمر الذي ينعكس إيجاباً علـى الواقع الزراعي في المحافظة.