السورية للتجارة في طرطوس تسيّر 30 سيارة محملة بالمواد التموينية والخضار

في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا سير فرع السورية للتجارة بطرطوس سيارات محملة بالمواد التموينية التي تباع بموجب البطاقة الالكترونية والخضار والفواكه في أحياء المدينة لمنع الازدحام و تأمين المواد بسعر مناسب للمستهلكين .

بالتعاون مع لجان الأحياء والمناطق واتحاد الفلاحين في محافظة طرطوس وفي إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا سير فرع السورية للتجارة سيارات محملة بالمواد التموينية التي تباع بموجب البطاقة الالكترونية والخضار والفواكه في أحياء المدينة لمنع الازدحام و تأمين المواد بسعر مناسب للمستهلكين.

وبين مدير الفرع يوسف حسن بأنه تم تسيير 30 سيارة ضمن أحياء المدينة محملة بأنواع مختلفة من المواد التموينية والخضار والفواكه التي يتم شراؤها من سهل عكار و بيعها وفق أسعار النشرة التموينية، مؤكدا أن هذه المبادرة لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين.

المهندس الكميت حسن عضو لجنة بقطاع بلدية بيت كمونة أكد توزيع ثلاثة أطنان من البطاطا من قبل لجان الأحياء والمواد التموينية عبر البطاقة الالكترونية على منازل المواطنين في قرى بيت عليان وبيت الجبل والبويضة.

وبين حسن أن لجان الأحياء اشترت البطاطا من المزارعين في سهل عكار بسعر يتراوح بين 350 و 400 ليرة وباعتها بنفس السعر للمواطنين في القطاع مؤكدا نفاذ كامل الكمية خلال ساعات قليلة.