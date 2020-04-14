طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات كافة اعتماد آلية جديدة لتسليم رواتب العاملين في القطاع التربوي خلال الفترة الحالية بما يراعي الإجراءات والتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

ولفتت الوزارة أنه سيتم تسليم رواتب العاملين القاطنين “داخل مدن المحافظات” من خلال معتمدي الرواتب الموزعين على عدد من المراكز الجديدة التابعة لمديرية كل مدينة بحيث تغطى المراكز كافة بما يضمن إمكانية وصول العاملين إليها بالإضافة إلى المراكز المعتمدة سابقا في كل مديرية.

وعن آلية تسليم رواتب العاملين القاطنين “خارج مدن المحافظات” أشارت الوزارة إلى أنه سيتم من خلال اعتماد بعض المجمعات التربوية المدارس ليتم توزيع المعتمدين عليها بحيث تغطي القطاع الجغرافي للأرياف بشكل كامل على أن يتم تسيير المعتمدين ومن يلزم بمهمة رسمية موقعة من المحافظ ووسيلة نقل حكومية بمرافقة أمنية وبعض عناصر من الشرطة لحين انتهاء عملهم وعودتهم.

وبينت الوزارة أنه عند تعذر وصول بعض العاملين إلى المراكز المخصصة للقبض يتم تسليم الرواتب لمديري المدارس مع مراعاة تقدير الآلية في كل محافظة من قبل المحافظ ومدير التربية بما يتناسب والوضع الراهن في كل محافظة وتخصيص رقم هاتف في كل مديرية للتواصل ومعالجة الإشكالات.