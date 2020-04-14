أسعار خامات النفط ترتفع

على خلفية تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي أعلن فيها عزم الدول الرئيسة المصدرة للنفط في العالم خفض الإنتاج بعشرين مليون برميل في اليوم، أي ضعف ما اتفقت عليه أوبك وحلفاؤها في وقت سابق، ارتفعت أسعار النفط الخام.

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أيار بلغ 56,22 دولاراً أي بارتفاع بنسبة 67,0%، بينما عادل سعر برنت بحر الشمال تسليم حزيران 15,32 دولاراً متقدماً بنسبة 29,1%.

تجدر الإشارة إلى أن تحالف “أوبك بلس”، الذي يضم دول منظمة أوبك وشركاءها، وافق الأحد الماضي على خفض إنتاجه بنحو 7,9 ملايين برميل في اليوم في أيار وحزيران.