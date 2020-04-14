إطلاق خدمات منظومة الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية

أطلقت الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية اليوم خدمات الدفع الالكتروني لفواتير الهاتف الثابت والكهرباء بدمشق وريفها وجميع رسوم خدمات مديريات النقل بالمحافظات وذلك من خلال ربط مصدري الفواتير ومتقاضي الرسوم من جهة والمصارف العاملة من جهة أخرى.

وبين المدير العام التنفيذي للشركة الدكتور أيمن ملوك جاهزية الجهات التي ستقلع حاليا كمرحلة أولى وهي الشركة السورية للاتصالات والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء وخدمات مديريات النقل بالإضافة إلى جاهزية مصرفي “بيمو” و”البركة”.

وأشار ملوك إلى أنه تم دفع خمس وأربعين فاتورة “هاتف ثابت وكهرباء” من التاسعة من صباح اليوم وحتى الساعة الرابعة عصرا بقيمة إجمالية 130 ألف ليرة سورية لافتا إلى سهولة التسديد وذلك من خلال الهاتف النقال والانترنت ومن أي مكان يكون موجودا فيه صاحب الفاتورة في المنزل أو الطريق أو العمل.

وأوضح ملوك أن المواطن سيتمكن من خلال هذه الخدمات من سداد كل فواتير الهاتف الثابت وفواتير كهرباء محافظتي دمشق وريفها بالمرحلة الحالية إضافة إلى كل رسوم خدمات المركبات الخاصة بمديريات النقل بالمحافظات وذلك من خلال القنوات المصرفية لمصرفي “بيمو” و”البركة” عن طريق الهاتف النقال والانترنت حاليا لافتا إلى أن المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء ستقوم خلال الفترة القريبة القادمة بإضافة ثلاث أو أربع محافظات إلى المنظومة.

وعن المرحلة القادمة أشار ملوك إلى أنها ستضم رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات الداخلية والمالية والموارد المائية ومحافظة دمشق عندما تكون جاهزة للربط مع منظومة الشركة إضافة إلى المصارف العاملة الجاهزة الأمر الذي يؤدي إلى توسيع شريحة المواطنين المستفيدين من خدمات دفع الفواتير والرسوم الكترونيا.