إكثار بذار الحسكة: واقع الحقول الإكثارية جيد ولا إصابات حشرية فيها

تحسن واقع المحاصيل المزروعة بالحقول الإكثارية المتعاقد عليها مع الفلاحين في عموم مناطق محافظة الحسكة جراء الأمطار الربيعية التي شهدتها المنطقة بشكل عام.

وبين مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في الحسكة المهندس عايد الحسين في تصريح له أن الحالة العامة لحقول القمح والشعير الإكثارية في مناطق الاستقرار الزراعي الأولى والثانية جيدة ولم تسجل أي إصابات حشرية باستثناء انتشار الصدأ الأصفر ضمن مساحات قليلة ولا تشكل أي خطورة على المحصول في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستوى الرطوبة.

وأكد الحسين استمرار اللجان الحقلية في فرع المؤسسة بالحسكة بتنفيذ جولات على الحقول المتعاقد عليها لمراقبة وضعها وتقديم إرشادات للفلاحين لتحسين واقعها والوصول إلى إنتاج وفير وتأمين بذار محسنة للموسم الزراعي القادم.

وكان فرع الإكثار بالحسكة قد تعاقد على زراعة 50 ألف دونم لمحصول القمح و6400 دونم لمحصول الشعير وذلك في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية.