إيران… اعتقال 70 إرهابي خلال العام الماضي

أعلن مدير عام الأمن في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران عن اعتقال 70 إرهابياً والقضاء على 5 آخرين وإحباط 12 مخططاً لاستهداف الأمن في المحافظة خلال العام الماضي.

وفي تصريح لوكالة “ارنا” قال المسؤول الأمني: إن القوى الأمنية تمكنت من اعتقال 70 إرهابياً، وضبط 6 شحنات حربية وتفجيرية والحيلولة دون وقوع 12 هجوماً كان يستهدف الأمن في المحافظة، إضافة إلى القضاء على 5 عناصر من الزمر التكفيرية والكشف عن أكثر من ألف من الرعايا الأجانب المنتحلين وثائق هوية شخصية إيرانية في إطار مكافحة شبكات التجسس وتفكيكها في المحافظة.

وأضاف القول: بأنه تم كذلك ضبط أكثر من 50 طناً من مختلف أنواع المخدرات وإحباط 135 عملية مسلحة من قبل المهربين، وتفكيك أكثر من 70 عصابة لتهريب المخدرات وضبط أكثر من 200 من مختلف أنواع الأسلحة وتحرير ثماني رهائن.