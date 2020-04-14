الاتحاد الآسيوي: تأجيل كافة المنافسات حتى إشعار آخر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم تمديد تأجيل منافساته المقررة في شهري أيار وحزيران 2020 حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان صدر عن الاتحاد “بعد التدابير الوقائية وحظر السفر الذي فرضته عدة حكومات قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل كل مبارياته ومسابقاته المقررة في أيار وحزيران حتى إشعار آخر مع الاستمرار في المشاورات والمناقشات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء بخصوص مسابقات الأندية”.

وأضاف البيان “إن الاتحاد الآسيوي سوف يقوم بدراسة مجموعة من الخيارات لاستكمال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 وكأس الاتحاد الآسيوي 2020”.

يشار إلى أنه تم اختيار الصين لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2023 وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر حزيران 2019.

ورغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبقتها الكثير من الدول حول العالم يواصل فيروس كورونا الانتشار وحصد الأرواح بعدما لامس عدد مصابي المرض حول العالم اليوم المليونين تعافى ما يقارب ربعهم فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 120 ألفا.