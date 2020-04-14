الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم المزارعين والصيادين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة المحاصر.

وأفادت وكالة “معا”: أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المزارعين الفلسطينيين شمال شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع وشرق قرية خزاعة جنوبه كما استهدفت بحرية الاحتلال الصيادين شمال غزة.

وأضافت الوكالة: أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً فلسطينياً من قرية واد برقين كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على ممتلكات الفلسطينيين في وادي الدرجة قرب البحر الميت وأقدموا على إحراق سيارتين.