14, 04, 2020 - 1:04 مساءً

الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة

سياسة-عربي   114

 

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم المزارعين والصيادين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة المحاصر.

وأفادت وكالة “معا”: أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المزارعين الفلسطينيين شمال شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع وشرق قرية خزاعة جنوبه كما استهدفت بحرية الاحتلال الصيادين شمال غزة.

وأضافت الوكالة: أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً فلسطينياً من قرية واد برقين كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على ممتلكات الفلسطينيين في وادي الدرجة قرب البحر الميت وأقدموا على إحراق سيارتين.

 

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