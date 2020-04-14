الاستخبارات الأمريكية تحذر من وصفة ترامب لمواجهة كورونا!!

حذرت وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية كافة طواقمها من تطبيق وصفة الرئيس، دونالد ترامب، لمكافحة فيروس كورونا، وهي: “هيدروكسي كلوروكين” و”أزيثرومايسين”، لما لها من مخاطر جانبية “التي تتضمن الوفاة فجأة”.

ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فإن التحذير نشرته الوكالة أواخر آذارالماضي على موقع الكتروني خاص بموظفيها، حيث ناشدت طواقمها توخي الحذر من استخدام الدواء الذي “لم توصي به الجهات الصحية”.

هذا وكان ترامب أشار، في وقت سابق، إلى أن وصفة الـ”هيدروكسي كلوروكوين”، الذي يتم دمجه مع المضاد الحيوي “أزيثروميسين”، قد تثبت فعاليتها ضد فيروس كورونا المستجد، فيما قال الخبراء الطبيون أنه لا يوجد دليل قاطع على أنه يفعل ما اقترحه ترامب.

وجاء التحذير بعد حوالي أسبوع من طرح ترامب العقار في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، 3 نيسان الجاري، حيث قال “يبدو أن هيدروكسي كلوروكوين يحقق بعض النتائج الجيدة”.

وبينت الصحيفة أنه تم استخدام هيدروكسي كلوروكين لعقود لعلاج الملاريا، كما استخدم لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان فعالاً في العلاج من فيروس كورونا، ومن بين الدراسات الأولية القليلة كانت هناك واحدة تبشر بفعاليته ضد الفيروس المستجد.

كذلك حذر الخبراء من الآثار الجانبية لهذا العقار، مثل عدم انتظام ضربات القلب، والتي يمكن أن تكون قاتلة، كما أنه تم إيقاف دراسة حديثة في البرازيل عن الكلوروكين، والذي يشبه الهيدروكسي كلوروكين، في وقت مبكر، لأن عدداً من الأشخاص الخاضعين للاختبار تعرضوا لمشاكل خطيرة في القلب.