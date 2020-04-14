الخارجية الفلسطينية تدين اعتداء مستوطنين مصابين بكورونا على فلسطينيين بالأغوار

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداء مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين المصابين بفيروس كورونا وتحت حماية قوات الاحتلال على الفلسطينيين بمنطقة الأغوار فجر اليوم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة وفا أن المستوطنين المصابين بالفيروس اعتدوا وتحت حماية قوات الاحتلال على الفلسطينيين وأحرقوا عددا من سياراتهم مؤكدة أن هذا الاعتداء الآثم يأتي امتدادا لعشرات الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.

وأكد البيان أن انتهاكات قوات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه تصاعدت بشكل كبير في ظل تفشي وباء كورونا لعرقلة الجهود الفلسطينية المبذولة للحد من انتشاره محذرا من مخاطر استغلال الاحتلال الانشغال العالمي في التصدي للوباء لتنفيذ مخططاته عبر ضم أجزاء من الضفة الغربية وتوسيع عمليات التهويد الممنهجة خاصة في القدس والأغوار.

واعتدى مستوطنون إسرائيليون في وقت سابق اليوم على ممتلكات الفلسطينيين في وادي الدرجة قرب البحر الميت وأقدموا على إحراق سيارتين.

وكانت الحكومة الفلسطينية أكدت أمس أن الاحتلال الإسرائيلي يجد في الانتشار العالمي لفيروس كورونا فرصة للتنكيل والبطش بالفلسطينيين في ظل صمت وانشغال المجتمع الدولي بجائحة كورونا.