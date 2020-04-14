الصحة العالمية: لا لقاح لكورونا قبل 12 شهراً

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 يتراجع في بعض مناطق أوروبا وبينها إيطاليا وإسبانيا لكن الأعداد لا تزال بازدياد في بريطانيا وتركيا.

ونقلت رويترز عن مارغريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة قولها خلال إفادة صحفية في جنيف: “فيما يتعلق بالتفشي العالمي في المجمل فإن 90 بالمئة من الحالات تأتي من أوروبا والولايات المتحدة ومن ثم فإننا قطعاً لم نشهد الذروة بعد” مشيرة إلى أن المنظمة ستصدر إرشادات للدول الأعضاء في وقت لاحق اليوم تحدد ست خطوات تحتاج تلك الدول للتأكد من تطبيقها قبل البدء في تخفيف أي قيود.

ولفتت هاريس إلى أن الولايات المتحدة يوجد فيها أكبر تفش وبائي في الوقت الراهن مضيفة: “من المهم الإنصات للنقد ولا سيما النقد البناء وعملنا سيستمر بغض النظر عن أي قضايا”.

وفيما يتعلق باللقاحات قالت هاريس: “لا ينبغي أن نتوقع لقاحاً لفيروس كورونا قبل 12 شهراً أو أكثر”.