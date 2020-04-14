بفضل بيانات التجارة من الصين.. الدولار يتراجع

تراجع الدولار بعد أن رسمت بيانات للتجارة صادرة من الصين صورة أقل قتامة للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا مقارنة مع ما كانت تخشاه الأسواق.

وذكرت رويترز أن الدولار الأسترالي ارتفع 7,0% إلى 6432,0 دولار أمريكي، وتقدم الدولار النيوزيلندي 6,0% إلى 6131,0 دولار أمريكي.

وأضاف الجنيه الاسترليني 4,0% إلى 2562,1 دولار، وهو أقوى مستوياته منذ منتصف آذار، فيما استقر الين عند 70,107 للدولار، لينزل قليلاً عن ذروة أسبوعين التي بلغها أمس، وعوض اليورو خسائر تكبدها أثناء الليل ليسجل 0939,1 دولار.

وصعد اليوان الصيني 1.0% إلى 0428,7 للدولار.

ومقابل سلة من العملات تراجع الدولار 2,0% إلى 195,99