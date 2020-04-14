حدث فلكي.. القمر و3 كواكب في السماء

تنتظر الأرض حدثا فلكيا نادرا، تظهر فيه 4 أجرام سماوية على خط واحد، ويمكن رؤيتها من الأرض مرتين، يومي 14 و15 أبريل/ نيسان الجاري.

قال موقع “سبيس”، اليوم الثلاثاء، إنه سيكون من الممكن لأي إنسان أن يشاهد هذا الحدث الفلكي الفريد، ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن القمر سيصطف مع كواكب زحل والمريخ والمشتري.

ولفت الموقع إلى أنه سيكون متاح للناس فرصة نادرة لمشاهدة الأجرام السماوية الأربعة في السماء، مشيرا إلى أن البداية تكون عندما يظهر القمر على الجانب الأيمن من المشتري، اليوم الثلاثاء.