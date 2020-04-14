كورونا يتسبب بخسارة شركات الطيران العالمية مئات المليارات

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” اليوم أن تخسر شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار من الإيرادات بسبب جائحة فيروس كورونا خلال العام الجاري ارتفاعاً من تقديره السابق في آذار الماضي بأن الخسائر ستكون 252 مليار دولار.

ونقلت رويترز عن الاتحاد قوله خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عبر الإنترنت: “إن قيمة الخسارة المتوقعة تمثل انخفاضاً نسبته 55 بالمئة في إيرادات خدمات الركاب مقارنة بإيرادات العام السابق بناء على حركة النقل الجوي التي من المتوقع أن تتراجع 48 بالمئة”.

وكانت “إياتا” رجحت تراجع إيرادات قطاع النقل الجوي للركاب خلال العام الحالي بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالعام الماضي كما ستحتاج شركات الطيران برأي الاتحاد إلى دعم نقدي يصل إلى 200 مليار دولار لتجاوز هذه الأزمة التي جعلتها تلغي معظم أو جميع رحلاتها وتسريح مئات الموظفين فيها بسبب تراجع الطلب والقيود المفروضة على حركة السفر والنقل في إطار محاولات احتواء فيروس كورونا.