من «انستغرام»…ميزة البث المباشر على الويب

أتاحت منصة انستغرام لعدد من المستخدمين ميزة البث المباشر، بحيث يمكن للمستخدمين متابعة البث الذي يجريه شخص واحد أو شخصين معاً، تماماً على غرار الهواتف الذكية، إلا أن انستغرام لم يعلن رسميا عن دعم هذه الميزة، وهو ما يعني أن المنصة تختبر هذه الميزة قبل إطلاقها للمستخدمين، رغم ظهورها لدى عدد كبير من المستخدمين.

وبحسب مصادر فإن متابعة البث المباشر في انستغرام على الويب يتيح معرفة عدد المشاهدين وقراءة وكتابة التعليقات أيضاً، لكن يتم عرض الشخصين والتعليقات تحت جزء صغير من الشاشة وليس على كاملها، وتبقى التعليقات ظاهرة كلها وليس كما يحدث في التطبيق، بظهور أحدثها فقط فوق الفيديو مباشرة.

لكن في نفس الوقت، فلا يمكنك البدء بالبث المباشر من موقع الويب، إنما فقط المتابعة، رغم ذلك فهي تعد خطوة جيدة وإن كانت ناقصة.

وكانت منصة انستغرام أعلنت مؤخرا عن إتاحة ميزة الرسائل الخاصة على الويب للجميع بعد أن كانت قيد الاختبار على مجموعة من المستخدمين، والآن بهذه الطريقة فإن انستغرام توفر لمستخدمي الكمبيوتر سبب أكبر لتصفح انستغرام وقضاء وقت أطول ضمنه بدون الحاجة لهاتف ذكي.