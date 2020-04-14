هزة أرضية تضرب شمال غرب دمشق

ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 3ر3 درجات على مقياس ريختر وعمق 11 كيلو مترا على بعد 115 كيلو مترا شمال غرب مدينة دمشق.

وقال المركز الوطني للرصد الزلزالي بدمشق في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إن الهزة حدثت عند الساعة الثانية عشرة وثلاث وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي وتبعد مسافة 115 شمال غرب مدينة دمشق و31 كم شمال غرب مدينة بيروت.

وكانت هزة أرضية متوسطة بقوة 7ر4 درجات على مقياس ريختر ضربت الساحل السوري بعمق 20 كيلو مترا وعلى بعد 65 كيلو مترا من مدينة اللاذقية في الثالث من الشهر الجاري.