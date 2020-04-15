“Lenovo” تكشف عن أحدث هواتفها

اشتهر عملاق صناعة الإلكترونيات Lenovo في السنوات العشر الفائتة بتطوير الحواسب المحمولة واللوحية المميزة، لكنها فاجأت الجميع مؤخرا وكشفت عن هاتف منافس ستطرحه للبيع بأقل من 100$.

وما تزال بعض المواصفات الفنية والتقنية للهاتف الجديد غير معروفة بعد، لكن التسريبات تشير إلى أنه سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار مزود بشاشة بمقاس 6 بوصات.

كما من المفترض أن Lenovo زوته بمعالج ثماني النوى يعتمد على تقنية Unisoc SC9863A، أنويته من نوع Cortex-A55.

أما الكاميرا الأساسية لـ Lenovo A7 فثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

ورغم سعره الرخيص سيحصل هذا الجهاز أيضا على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

كما سيزود هذا الهاتف بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة للدفع الإلكتروني.