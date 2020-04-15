الأمم المتحدة ترد على قرار ترامب قطع الموارد عن الصحة العالمية

رداً على قرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجميد التمويل المقدم لمنظمة الصحة العالمية، في انتظار مراجعة استجابتها الأولية لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد، أصدر دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بيانا ذكر فيه أن هذا الفيروس غير مسبوق في حياتنا ويتطلب استجابة غير مسبوقة، ومن الواضح أنه في مثل هذه الظروف من الممكن أن يكون للحقائق نفسها قراءات مختلفة من قبل كيانات مختلفة.

وأضاف غوتيريش، بحسب ما نقل موقع مركز أنباء الأمم المتحدة، فإن الدروس المستقاة ستكون مهمة للتطرق بشكل فعال لتحديات مشابهة، يمكن أن تنشأ في المستقبل، ولكن الآن ليس الوقت المناسب لذلك، مشيراً إلى أن الوقت ليس مناسباً لتقليل الموارد لعمليات منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى مضطلعة في مكافحة الفيروس.

كما شدد على أن منظمة الصحة العالمية والآلاف من طواقمها تقف في خطوط المواجهة، وتدعم الدول الأعضاء ومجتمعاتها وخاصة الأكثر ضعفا بينها، من خلال تقديم التوجيه والتدريب والمعدات والخدمات الملموسة المنقذة للحياة أثناء محاربة الفيروس، لافتا إلى أنه يجب دعم منظمة الصحة العالمية لأنها بالغة الأهمية في الجهود الدولية المبذولة لكسب الحرب ضد الوباء.