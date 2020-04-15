15, 04, 2020 - 1:23 مساءً
الحسكة.. مرتزقة الاحتلال التركي يحرقون المنازل المواطنين في رأس العين

الحسكة.. مرتزقة الاحتلال التركي يحرقون المنازل في رأس العين

سورية   43

 

ذكرت مصادر أهلية في الحسكة أن مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية، التابعين لما يسمى “شهداء بدر”، حرقوا عدداً من المنازل في ريف رأس العين الغربي بالريف الشمالي بمنطقة تل ارقم.

المصادر أشارة إلى أن أعمال الخطف في مناطق انتشار مرتزقة الاحتلال التركي من الإرهابيين زادت، لا سيما في مدينة رأس العين، حيث أقدمت مجموعة من المرتزقة على خطف طبيب من منزله في حي المحطة الشمالي بالمدينة، ولفتت إلى أن أعمال خطف كثيرة جرت خلال الفترة السابقة وابتزاز الأهالي عبر المطالبة بفدية.

قد يعجبك أيضاً

موسكو: سنعمل على استخراج النفط والغاز وتطوير البنية التحتية في سورية

SIWAR 0

ريف السويداء.. تدمير عربة مصفحة وتجمعات للإرهابي “داعش” بتلول الفديين

azez 0

مسيرة حاشدة في اللاذقية دعماً للثوابت الوطنية والجيش العربي السوري

SIWAR 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *