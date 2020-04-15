الحسكة.. مرتزقة الاحتلال التركي يحرقون المنازل في رأس العين

ذكرت مصادر أهلية في الحسكة أن مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية، التابعين لما يسمى “شهداء بدر”، حرقوا عدداً من المنازل في ريف رأس العين الغربي بالريف الشمالي بمنطقة تل ارقم.

المصادر أشارة إلى أن أعمال الخطف في مناطق انتشار مرتزقة الاحتلال التركي من الإرهابيين زادت، لا سيما في مدينة رأس العين، حيث أقدمت مجموعة من المرتزقة على خطف طبيب من منزله في حي المحطة الشمالي بالمدينة، ولفتت إلى أن أعمال خطف كثيرة جرت خلال الفترة السابقة وابتزاز الأهالي عبر المطالبة بفدية.