السويداء.. تضرر أكثر من 2646 عامل نتيجة الإجراءات الاحترازية

بلغ عدد العمال المتضررين من التعطل جراء الإجراءات الاحترازية في السويداء أكثر من ٢٦٤٧ عامل وعاملة في قطاعات مختلفة وبين رئيس اتحاد عمال السويداء زهير غبرة أنه تم إحصاء ما يزيد عن 2646 عامل تعطلو عن العمل نتيجة الجائحة المرضية التي اجتاحت العالم و ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ومؤسساتها فقد تعطل العديد من العمال الذين يعملون في قطاعات مختلفة مما انعكس سلبا على واقعهم المعيشي.

وبين غبرة أنه تم إجراء عملية الإحصاء بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وتوزع العمل في قطاعات مختلفة منها عمال الحمل والعتالة وعمال البناء والإسمنت والعاملين في قطاع النقل وكذلك العاملين في القطاع السياحي والمطاعم وما شابه إضافة الى 12 عامل من العاملين في قطاع النفط، لافتاً إلى إرسال هذه الإحصاءات إلى الاتحاد لعام لنقابات العمال لدراستها وإمكانية التعويض عليهم على الأقل بالحد الأدنى للرواتب والأجور البالغة 47600 ليرة.

وأشار غبرة إلى أن التعاون مستمر مع أصحاب المنشآت الخاصة للتأكيد على استمرار حصول العاملين لديهم على رواتبهم والالتزام بتوجيهات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما يخص تسديد نصف الراتب أو الأجر للعمال عن أيام العطل الناجمة.

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك