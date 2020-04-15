تشافي: برشلونة لا يفوز بالحظ مثل ريال مدريد

أكد النجم الإسباني المعتزل تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة، أن الحظ لا يحالف فريقه السابق في مسابقة دوري أبطال أوروبا، على عكس الأندية الأخرى وعلى رأسها الغريم التقليدي ريال مدريد.

وقال تشافي في حديث لصحيفة “El Mundo” الإسبانية: “في مسابقة دوري الأبطال، من الصعب جدا اعتبار برشلونة مرشحا فوق العادة للتتويج، لأنه لا يمكنه الفوز باللقب إلا عندما يكون أقوى من المنافسين الآخرين بفارق كبير.. البارسا لا يستطيع الاعتماد على الحظ، كما فعلت الأندية الأخرى”.

وتابع المدرب الحالي لنادي السد القطري: “هل أقصد بكلامي ريال مدريد؟ نعم فعلا! لكن هذا حدث مع فرق أخرى أيضا.. برشلونة كان محظوظا في العام 2009 بهدف إنييستا في شباك تشيلسي وبعشرة لاعبين وبدون أي تسديدة على المرمى تقريبا، هذا حظ؟ أقصد بالحظ أن لا تقدم موسما جيدا في الدوري الإسباني، ثم تفوز بدوري الأبطال، برشلونة لم يحصل معه ذلك، ولكن حدث مع ريال مدريد، هذا ما أسميه حظا سعيدا”.

واختتم تشافي تصريحاته قائلا: “نادي برشلونة يجب أن يكون مهيمنا للغاية وأن يكون واثقا من نفسه للفوز بالبطولات الكبرى.. التاريخ يقون إن برشلونة كان فريقا ناجحا عندما كان أقوى بكثير من بقية منافسيه”.

وتوج ريال مدريد بأربعة ألقاب في آخر 6 نسخ من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنه نال لقبا يتيما في مسابقة الدوري المحلي خلال نفس الفترة، مقابل 4 ألقاب لغريمه برشلونة، الذي لم يعانق الكأس ذات الأذنين منذ العام 2015.