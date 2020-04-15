تمديد حظر التنقل بين المحافظات حتى الثاني من أيار المقبل

مددت وزارة الداخلية اليوم حظر التنقل بين المحافظات حتى الثاني من أيار المقبل وذلك تنفيذاً لقرار الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا بحظر التنقل بين المحافظات.

ولا يشمل القرار جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجول بما يضمن استمرار عمل المؤسسات الخدمية والصحية والقطاع الإنتاجي إضافة إلى الحالات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للمواطنين “سيارات نقل المواد التموينية والخضراوات والمشتقات النفطية”.

وكان مجلس الوزراء قرر في التاسع والعشرين من الشهر الماضي حظر التنقل بين المحافظات اعتباراً من الواحد والثلاثين من آذار وحتى السادس عشر من نيسان الجاري.

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا انطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة المواطنين.