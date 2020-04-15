15, 04, 2020 - 5:38 مساءً
تمديد عطلة المحاكم والدوائر القضائية!

تمديد عطلة المحاكم والدوائر القضائية!

محليات   140

 

مددت وزارة العدل عطلة المحاكم والدوائر القضائية لغاية يوم السبت الثاني من أيار المقبل وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

ووفق قرار الوزارة تم تكليف الهيئات المناوبة والقضاة المناوبين أثناء هذه العطلة النظر بكل الطلبات التي تعود للدعاوى الجزائية التي من شأنها في النتيجة إطلاق السراح أو التشميل بالعفو، سواء أكانت الدعوى تعود لهذه الغرفة أم لغرفة أخرى، كما تم تكليف الهيئات والقضاة المناوبين الفصل في الدعاوى العائدة لدوائرهم.

وأوضحت الوزارة أن العطلة تعتبر ممتدة أيضا منذ تاريخ بدئها في الرابع عشر من آذار الماضي، فيما يتعلق بمواعيد الطعن ومهله وتطبيق المادة 38 من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016.

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