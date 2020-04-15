كهرباء درعا: انهيار برج على خط 66

انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة درعا ومحطات ضخ المياه في العجمي، بسبب انهيار برج كهرباء على خط 66 الواصل بين محطتي الشيخ مسكين ودرعا

مدير عام شركة كهرباء درعا المهندس غسان الزامل قال: “سبب انهيار البرج ناجم عن تضرره جراء شظايا الاعتداءات الإرهابية سابقا”، مبينا أن انقطاع أحد الخطوط المرتبطة بالبرج ساهم أيضا بانهياره.

وأضاف الزامل إن الشركة غذت المدينة ومحطات الضخ بالكهرباء عن طريق محطة غزالة كخط بديل، موضحا أن عملية استبدال البرج ستتم في الساعات المقبلة بالتعاون بين ورشات الشركة ومديرية التشغيل في المؤسسة العامة لنقل الطاقة.