كيف استغل ترامب أزمة كورونا؟

في سياق محاولاته لاستغلال أزمة انتشار وباء كورونا، التي تعصف بالولايات المتحدة، أمرت وزارة الخزانة الأمريكية بطبع اسم ترامب على الشيكات التي تنوي هيئة الإيرادات الداخلية إرسالها إلى عشرات الملايين من الأمريكيين لمساعدتهم على تجاوز الظروف القاسية التي أحدثها انتشار الوباء، وهو قرار سيؤخر تسليم تلك الشيكات عدة أيام.

وبحسب مانقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مسؤولين بالإدارة، فإن الشيكات التي سيتم إرسالها، بقيمة 1200 دولار للشيك الواحد، ستحمل اسم دونالد ترامب، ما يمثل استغلالا فاضحا من قبله للمساعدات الحكومية لغايات وأهداف انتخابية وشخصية.

ويسعى ترامب المنتمي للحزب الجمهوري للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى في تشرين الثاني المقبل.