كيف تشترك بخدمة الدفع الإلكتروني؟!

للاشتراك في خدمات الدّفع الإلكتروني، التي أطلقتها الشّركة السّورية للمدفوعات الإلكترونيّة، ويستطيع من خلالها المواطن تسديد فواتير الهاتف الثّابت والرّسوم المترتبة على كافة خدمات المركبات لدى مديريات النّقل بالمحافظات، وفواتير الكهرباء في دمشق وريفها حالياً، لابد من وجود حساب مصرفي مخصص باسم مستخدم وكلمة سر لدى أحد المصارف العاملة المرتبطة مع منظومة الشركة.

ليكون استعلام دفع الفواتير والرّسوم فيما بعد وفق الخطوات:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني للمصرف أو إلى التّطبيق الخاص به على الهاتف النّقال. إدخال رقم الحساب أو اسم المستخدم بالإضافة إلى كلمة السّر الخاصة بالحساب الإلكتروني. اختيار خدمات الدّفع الإلكتروني. اختيار مزود الخدمة (مصدر الفاتورة أو الرسم). إدخال الرّقم المعرِّف للفاتورة أو للرسم المراد تسديده. طلب الاستعلام عن المبلغ المستحق. طلب وتأكيد عمليّة الدفع. الحصول على إشعار بتفاصيل العمليّة من خلال رسالة نصيّة على الهاتف النقال.

من الجدير بالذكر إن منظومة الشّركة السّورية للمدفوعات الإلكترونيّة جاهزة لانضمام أي جهة من الجهات التي تصدر فواتير أو تتقاضى رسوم، وأي مصرف من المصارف العاملة الرّاغبة بالانضمام إلى منظومة الشركة، فإن توسيع دائرة خدمات المنظومة يعتمد على جاهزيّة هذه الأطراف للربط معها. وتعمل الشّركة حالياً لانضمام وزارات الدّاخليّة والماليّة والموارد المائيّة ومحافظة دمشق إلى منظومة الشّركة، بالإضافة إلى بعض المصارف العاملة.