مبادرة اتصنيع كمامات طبية لتأمين احتياجات التصدي لكورونا

أطلقت محافظة ديرالزور بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من الجمعيات الأهلية مبادرة لتصنيع الكمامات الطبية عبر تشغيل عدد من خطوط الإنتاج لتأمين احتياجات التصدي لفيروس كورونا.

وأوضحت عضو المكتب التنفيذي لمحافظة ديرالزور الدكتورة سهام الخاطر في تصريح لها أن المبادرة تهدف إلى تصنيع عشرين ألف كمامة طبية مطابقة للمواصفات وتكليف فريق طبي من مديرية الصحة الاشراف على عملية الإنتاج والتعقيم لافتة إلى أن هذه الكمامات ستوزع وفق الحاجة كما سيتم تخصيص جزء منها للطلاب عند تحديد موعد الامتحانات.

بدوره بين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد اطليوش أن عدداً من الجمعيات تشارك في هذه المبادرة وبدأ عدد منها العمل والإنتاج بعد تأمين المواد اللازمة فيما يقوم عدد آخر من الجمعيات بعملية تدريب المتطوعين للمباشرة بالعمل.

من جهتها أكدت رئيسة جمعية رعاية وتأهيل المساجين واسرهم كوثر العثمان أن الجمعية قامت بتأمين ماكينتي خياطة سيتم تخصيص واحدة للسجناء وأخرى للسجينات للعمل على إنتاج الكمامات فيما أشارت المتطوعة في جمعية تنظيم الأسرة سمية الابراهيم إلى أنها تقوم مع عدد من زميلاتها المتطوعات في ورشة الخياطة التابعة للجمعية بتصنيع عدة أنواع من الكمامات من قماش الفازلين الطبي بقياسات مختلفة وبجودة عالية.