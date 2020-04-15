مبيعات ألبان حمص تفوق المليار ونصف المليار خلال العام الجاري

صرّح مدير شركة ألبان حمص محمد حماد بأن مبيعات الشركة من منتجاتها المختلفة خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من مليار وخمسمئة مليون ليرة، مضيفا: قامت الشركة خلال هذه الفترة بإنتاج نحو ستمئة وتسعة أطنان من اللبن المعلب، وخمسمئة وسبعين طنا من اللبنة، ومئة وستة وخمسين طنا من الجبنة العكاوي، وسبعة عشر طنا من جبن القشقوان، ومئتين وخمسة وسبعين طنا من الجبن المطبوخ، في حين بلغت كمية إنتاج القريشة ثمانية أطنان، والزبدة البقرية خمسة أطنان، والعيران خمسة أطنان.

ولفت حماد إلى أن عمال الشركة يبذلون جهودا إضافية لتلبية حاجة السوق المحلية من مشتقات الألبان والأجبان وتنفيذ العقود المبرمة مع الشركة، حيث ارتفعت واردات الحليب الخام من ثلاثين إلى خمسين طنا يوميا عن الفترات السابقة، مؤكدا أن الشركة تعمل بالطاقة الإنتاجية القصوى لخطوط إنتاج اللبن واللبنة والجبنة “العكاوي والقشقوان والمطبوخة” والسمنة والزبدة واللبن العيران.

وشدد حماد بأن العاملين بالشركة يتقيدون بإجراءات الوقاية والصحة المهنية من تأمين لباس عمل كامل من قفازات وغطاء رأس وكمامات وأحذية خاصة مع تأمين عمليات النظافة والتعقيم لخطوط وصالات الإنتاج والمكاتب الإدارية بشكل مستمر حفاظا على الصحة والسلامة العامة، لافتا إلى وجود مستوصف خاص بالشركة لتأمين فحص العاملين وإجراء عمليات الإسعاف الأولية في حال حصول أي عارض صحي.