سوار يمنعك من ملامسة وجهك للحد من عدوى كورونا

ينتقل فيروس كورونا القاتل عبر ملامسة اليدين الملوثتين بالفيروس للوجه، مما يستدعي غسل اليدين جيداً وتجنب ملامسة الوجه قدر المستطاع، وللحؤول دون انتقال الفيروس بهذه الطريقة، قام مهندسون أمريكيون بتطوير سوار للمعصم يمنع ملامسة الوجه عبر الارتجاج عند اقتراب اليدين من الوجه.

صمم مهندسون من شركة بيهفيورال إنسايتس بمدينة سياتل الأمريكية سواراً يمكن ارتداؤه في معصم اليد، ويُحدث ارتجاجاً شديداً عند اقتراب اليد من الأنف أو الشفتين أو العينين. ويتميز سوار “إميوتاتش” باحتوائه على مستشعر يراقب موضع اليد عشر مرات في الثانية، ويرتبط بتطبيق يتم تحميله على الهاتف الذكي عند ارتداء السوار أول مرة.

ويهدف السوار إلى جعل المستخدم على دراية بعدد المرات التي يلمس فيها وجهه وتدريبه على التخلص من هذه العادة، حيث ينتج التطبيق المرتبط به مخططات توضح عدد المرات التي تم لمس الوجه خلالها ضمن نطاق زمني معين. وليس هذا السوار الوحيد الذي تم تصميمه للحؤول دون ملامسة الوجه، إذ أظهرت دراستان صغيرتان لتقنية مماثلة من قبل جامعة ميشيفان الأمريكية، بأن ارتداء سوار يصدر تنبيها عند ملامسة الوجه، ساهم بشكل كبير في تراجع عدد ملامسات الوجه لدى المستخدمين بنسبة 90٪، وفقاً لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.