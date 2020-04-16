إسبانيا تسجل 551 حالة وفاة جراء كورونا خلال يوم واحد

سجلت وزارة الصحة الإسبانية 551 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 19130 بينما ارتفع العدد الكلي للمصابين إلى 182816 مقارنة مع 177633 إصابة أمس.

وأعلنت وزارة الصحة الأوكرانية تسجيل 116 حالة وفاة و397 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد إلى 4161 كما تماثل 186 شخصاً للشفاء.

إلى ذلك سجلت وزارة الصحة الإيرانية 92 حالة وفاة و1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 4869 والإصابات إلى 77995 حالة 3594 منهم حرجة بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 52229 شخصاً.

وفي نيجيريا قال مركز مكافحة الأمراض إن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 407 بعد أن تم الإبلاغ عن 34 حالة جديدة بينما توفي 12 شخصاً.

أما في لبنان فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 إصابات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 663 حالة.