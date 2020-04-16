إطلاق معرض الفن التشكيلي الافتراضي السوري

أطلقت مديرية الفنون الجميلة في وزارة الثقافة معرض الفن التشكيلي الافتراضي عبر موقعي المديرية والوزارة وصفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يضم صور الأعمال الفنية السورية من مقتنيات الوزارة.

وضح عن المبادرة النحات عماد كسحوت مدير الفنون الجميلة بوزارة الثقافة بأنها خطوة لاستمرار الحياة الثقافية بشكلها الافتراضي في ظل توقف الفعاليات والأنشطة خلال هذه الفترة عبر عرض أعمال منها لفنانين سوريين رواد وسيستمر وفق خطة وضعت له حيث يتضمن مجموعة غنية من أهم الأعمال التشكيلية السوري، مبينا أن المرحلة القادمة من المعرض تتضمن عرض صور لأعمال فنية من المعارض والملتقيات التي أقيمت سابقا تحت رعاية وزارة الثقافة بهدف التواصل مع جمهور الفن التشكيلي السوري ونشر الثقافة الفنية في المجتمع.

وأوضح كسحوت أن الفنانين التشكيليين السوريين لم يتوقفوا عن العمل والبحث الدائم رغم كل الظروف والعقبات خلال سنوات الحرب على سورية واليوم هم مستمرون بإبداعهم في مراسمهم وبيوتهم.